Борис Игнатьев: Болельщики «Динамо» возгордятся, придя на новый стадион - Советский спорт
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25 мая 2019 10:28ФутболЛипкин Антон

Борис Игнатьев: Болельщики «Динамо» возгордятся, придя на новый стадион

«Динамо» сыграет в Петровском парке спустя десять с половиной лет.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возвращении «Динамо» на домашний стадион в Петровском парке.

«Многие болельщики «Динамо» возгордятся, придя на новый современный стадион, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Игнатьева. – Они скажут, что догнали армейцев, спартаковцев в этом плане. Но это тоже очень важно.

Будет много народу на трибунах, причем придут те, которые уже забыли, что такое игра в исполнении «Динамо», за которое раньше болели и ходили на стадион в Петровском парке».

Напомним, 26 мая «Динамо» сыграет с «Арсеналом» на стадионе «Динамо» в Петровском парке. Эта игра станет первой после реконструкции арены, которая длилась десять с половиной лет.

Стадион «Динамо» должен был открыться в марте, но из-за непригодного состояния газона «Динамо» продолжило играть в Химках.

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