Юрий Жирков: «Зенит» сделал предложение, думаю, надо оставаться 35-летний защитник может продолжить карьеру в «Зените».

Защитник «Зенит» Юрий Жирков высказался о своем будущем в клубе, контракт с которым заканчивается по окончании сезона.

«Зенит» мне сделал предложение», —сказал 35-летний игрок обороны в интервью Sport24.ru. – Сейчас мы с семьей его обдумываем.

Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул».

Напомним, Жирков выступает за «Зенит» с января 2016 года. Первую половину нынешнего сезона он пропустил из-за травмы, полученной на чемпионате мира. Жирков начал играть весной и принял участие в 11 матчах премьер-лиги, став с клубом чемпионом России.

Ранее в составе «Зенита» Жирков выигрывал Кубок (2016) и Суперкубок (2016) России.