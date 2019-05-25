Юрий Жирков: «Зенит» сделал предложение, думаю, надо оставаться

Защитник «Зенит» Юрий Жирков высказался о своем будущем в клубе, контракт с которым заканчивается по окончании сезона.
«Зенит» мне сделал предложение», —сказал 35-летний игрок обороны в интервью Sport24.ru. – Сейчас мы с семьей его обдумываем.
Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул».
Напомним, Жирков выступает за «Зенит» с января 2016 года. Первую половину нынешнего сезона он пропустил из-за травмы, полученной на чемпионате мира. Жирков начал играть весной и принял участие в 11 матчах премьер-лиги, став с клубом чемпионом России.
Ранее в составе «Зенита» Жирков выигрывал Кубок (2016) и Суперкубок (2016) России.
Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»В четверг на «Открытие Арене» прошел финал конкурса самых красивых поклонниц столичного клуба. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Борис Михайлов: Если не будет червя в голове – обыграем всехПосле победы сборной России над американцами (4:3) игру нашей команды оценил двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР Борис Михайлов. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна«Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19. А не замахнуться ли нам на Насри? 10 свободных агентов для клубов РПЛДо конца российского сезона остаются считанные дни, а значит, близится трансферное межсезонье. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить?Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Волшебство Кучерова и Гусева. Обнадеживающие факторы перед битвой с финнамиПрекрасная игра Гусева и Кучерова, сумасшедший настрой и слабость соперника – факторы, которые помогут России выйти в финал чемпионата мира. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Голы Овечкина и проклятая Словакия. Пугающие факторы для России перед полуфиналом ЧМУ России все хорошо перед полуфиналом с финнами на чемпионате мира, но есть вещи, которые напрягают. Помнит ли Овечкин гол Гранлунда? Всё – о финско-российских полуфиналах ЧМ8 встреч в плей-офф ЧМ, 6 из которых в полуфинале. 4 свидания в плей-офф Олимпиад, три из которых в полуфинале. Наконец, два свидания на Кубках мира. У противостояния Россия – Финляндия богатая история. Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемсяВ пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России.