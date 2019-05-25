«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лиону» по трансферу Дембеле - Советский спорт
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25 мая 2019 10:51ФутболЛипкин Антон

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лиону» по трансферу Дембеле

Манкунианцы готовы заплатить за форварда 45 миллионов евро.

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Euro United.

По информации источника, «Лион» уже получил предложение от английского клуба в размере 45 миллионов евро. Однако с ответом во Франции пока не торопятся.

Отметим, что 22-летний француз хорошо знаком с британским футболом: с 2012 по 2016 годы он играл в системе «Фулхэма», после чего провел два сезона в «Селтике». В премьер-лиге он сыграл в двух матчах за «дачников».

В августе прошлого года «Лион» заплатил за трансфер форварда 22 миллиона евро. В 45 матчах за «ткачей» на счету Дембеле 20 голов и шесть результативных передач.

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