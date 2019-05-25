Игорь Акинфеев: Машина ЦСКА собралась, но может быть чуть-чуть неправильно - Советский спорт
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25 мая 2019 12:31ФутболСпирин Дмитрий

Игорь Акинфеев: Машина ЦСКА собралась, но может быть чуть-чуть неправильно

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал игру команды в текущем сезоне.

«Ощущение такое: машина собралась, но собралась, может быть, чуть-чуть неправильно. Может быть, неправильно были поставлены какие-то детали. Нормальная история. Пускай займем пятое-шестое место, это жизнь, солнце не перестает светить над головой. Я очень люблю говорить, что жизнь – это весы. На определенном этапе у тебя есть хорошие результаты, стабильность, а потом их нет. Как старые весы на рынке — ставишь их, и обе чаши должны выровняться», - рассказал Акинфеева в интервью официальному сайту ЦСКА.

Перед последним туром ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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