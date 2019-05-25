Игорь Акинфеев: Уровень ушедших игроков ЦСКА был в сыгранности, в футбольной мудрости - Советский спорт
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25 мая 2019 12:43ФутболСпирин Дмитрий

Игорь Акинфеев: Уровень ушедших игроков ЦСКА был в сыгранности, в футбольной мудрости

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о смене поколений в столичном клубе.

«Когда ты молодой, из тебя прет азарт, какие-то вещи действительно приходят позже: рациональность, уверенность. Потом поступит сигнал в мозг, что надо где-то придержать мяч, сбавить обороты, подсесть или, наоборот, поднажать. На мой взгляд, уровень девяти ушедших игроков был выше именно в сыгранности, в футбольной мудрости. По опыту они превосходили нынешнюю команду. Но все исправимо, самое главное подходить ко всему без паники, с холодной головой. Шарахаться и говорить, что все пропало, глупо», - рассказал Акинфеев в интервью официальному сайту клуба.

Перед последним туром чемпионата России ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы.

26 мая команда сыграет с «Крыльями Советов».

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