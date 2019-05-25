Михаил Гершкович: Для «Краснодара» хорошо пройти путь квалификации Лиги чемпионов - Советский спорт
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25 мая 2019 12:53ФутболЛипкин Антон

Михаил Гершкович: Для «Краснодара» хорошо пройти путь квалификации Лиги чемпионов

«Краснодар» в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов.

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался о выступлении «Краснодара» в Лиге чемпионов.

По итогам 29-го тура «Краснодар» обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов, но сохраняет шанс попасть напрямую в групповой этап, если в заключительном туре наберет больше очков, чем занимающий второе место «Локомотив».

«Возможно, даже хорошо, что «Краснодар» попадет сначала в квалификацию Лиги чемпионов, – приводит «Р-Спорт» слова Гершковича. – Ведь сразу окунуться в групповой этап будет не совсем правильным, а пройти путь квалификации будет даже на пользу – получат опыт».

Напомним, 26 мая в 30-м туре «Краснодар» сыграет дома с «Рубином», а «Локомотив» в параллельном матче примет «Уфу». Все игры тура начнутся в 14:00 (мск).

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