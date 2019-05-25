Гаджи Гаджиев: Интрига в РПЛ только в том, кто попадает в Лигу чемпионов напрямую Российский специалист Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от заключительного тура чемпионата России, который пройдет в воскресенье.

- Какая игра тура вызывает у вас наибольший интерес?

- Матч «Локомотива». А если говорить о туре в целом, то могут быть любые неожиданности, у нас ведь сложный чемпионат. Могут быть любопытными игры, в которых еще есть интрига. Матч «Краснодара», который претендует на вторую строчку в таблице, тоже интересен.

- В заочном спорте «Спартака» с ЦСКА какой видите развязку?

- Это борьба за четвертое–пятое место. Поэтому не так интересно. Борьба за стыки уже не идет, там все определено. Как и два аутсайдера. Поэтому для меня интрига только в том, кто попадает в Лигу чемпионов напрямую.

- Как считаете, у «Краснодара» есть шансы обойти «Локомотив»?

- На данный момент шансы москвичей выше в силу того, что они играют дома и с соперником, которому надо готовиться к стыкам. Хотя ничего не исключается. Но у южан более серьезный соперник, - передает слова Гаджиева «Евро-футбол.ру».

Напомним, что все матчи 30-го тура российской премьер-лиги состоятся в воскресенье, 26 мая, и начнутся в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что после 29 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, опережая только по результатам личных встреч идущий третьим «Краснодар» (1:0 – дома, 1:2 - в гостях). «Спартак» располагается на четвертой строчке в чемпионате, опережая за тур до окончания ЦСКА на одно очко.