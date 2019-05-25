Валерий Непомнящий: ЦСКА понимает, что шанс еще есть обойти «Спартак» - Советский спорт
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25 мая 2019 18:58Футбол

Валерий Непомнящий: ЦСКА понимает, что шанс еще есть обойти «Спартак»

Российский специалист Валерий Непомнящий считает, что «Локомотив» не упустит второе место в чемпионате России.

- Какая игра последнего тура наиболее интересна? ЦСКА с «Крыльями Советов». У меня сеть определенные ожидания от этого матча. Хочется, чтобы ЦСКА победил.

- И обошел «Спартак»?
- Я про это и говорю. Для меня это не стало бы сенсацией. Просто армейцам нужно брать свое. Хотя «Спартак» все понимает и постарается выиграть у «Оренбурга», но и ЦСКА понимает, что шанс еще есть обойти принципиального конкурента.

Есть ли шансы у «Краснодара» обогнать «Локомотив»? Я считаю, что «железнодорожники» своего не упустят. Вообще в этом сезоне некоторые команды удивили. Например, тульский «Арсенал» и в каком-то смысле «Зенит», который обрел свое лицо и стал командой, которая готова играть в еврокубках, - приводит слова Непомнящего «Евро-футбол.ру».

Напомним, что ЦСКА, занимающий пятое место, за тур до окончания чемпионата России уступает «Спартаку» одно очко в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» опережает «Краснодар» в борьбе за второе место только по результатам личных встреч.

Напомним, что все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут в воскресенье и начнутся в одно время (14:00 мск).

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