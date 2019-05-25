Полузащитники «Спартака» Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом»

Как сообщает пресс-служба «Спартака», утром красно-белые провели тренировку, по окончании которой команда отправилась в аэропорт и вылетела в Оренбург.
Отметчается, что в Москве остались дисквалифицированные полузащитник Фернандо и форвард Луис Адриано. Также из-за повреждений команде не помогут команде Денис Глушаков и Софьян Ханни.
Добавим, что встреча состоится в воскресенье и начнется в 14:00 по московскому времени.
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