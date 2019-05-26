Вальбуэна уходит из «Фенербахче» Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Франции Матье Вальбуэна покидает стамбульский «Фенербахче».

«Мое приключение в клубе подошло к концу. Хочу поблагодарить каждого, с кем я познакомился на протяжении двух лет в клубе. Я был частью замечательной семьи. Никогда не забывайте, что для меня Стамбул всегда будет желто-синим», - написал француз в своем твиттере.

Ранее Вальбуэна играл за «Марсель» и «Лион» на родине, а также за «Динамо» в РПЛ.

Чемпионом Турции в сезоне-2018/19 стал стамбульский «Галатасарай».

Матье Вальбуэна провел 52 матча за сборную Франции и забил 8 мячей.