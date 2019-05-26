Вальбуэна уходит из «Фенербахче»

«Мое приключение в клубе подошло к концу. Хочу поблагодарить каждого, с кем я познакомился на протяжении двух лет в клубе. Я был частью замечательной семьи. Никогда не забывайте, что для меня Стамбул всегда будет желто-синим», - написал француз в своем твиттере.
Ранее Вальбуэна играл за «Марсель» и «Лион» на родине, а также за «Динамо» в РПЛ.
Чемпионом Турции в сезоне-2018/19 стал стамбульский «Галатасарай».
Матье Вальбуэна провел 52 матча за сборную Франции и забил 8 мячей.
Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против ЧехииСегодня – суперсуббота. На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. И там играет наша дримтим: в 16:15 с финнами. Помнит ли Овечкин гол Гранлунда? Всё – о финско-российских полуфиналах ЧМ (видео)8 встреч в плей-офф ЧМ, 6 из которых в полуфинале. 4 свидания в плей-офф Олимпиад, три из которых в полуфинале. Наконец, два свидания на Кубках мира. У противостояния Россия – Финляндия богатая история. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. «А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика. На трибуне становится тише. 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