Жерар Пике: Мы хотим, чтобы Вальверде продолжил работу с «Барселоной» Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение команды в финале Кубка Испании.

«Барселона» должна выигрывать все, тем более у «Валенсии». Сейчас мы должны поздравить их, а в следующем году постараться выиграть все.

О будущем тренера мы не беспокоимся. Мы должны анализировать индивидуальный вклад игроков после каждого матча и посмотреть, что можем улучшить. Решение принимать не нам, но мы хотели бы, чтобы он продолжил работу», - цитирует Пике Marca.

В финальном матче Кубка Испании «Барселона» уступила «Валенсии» со счетом 1:2.

В сезоне-2018/19 команда стала чемпионом страны и уступила «Ливерпулю» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов.