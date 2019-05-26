Жерар Пике: Мы хотим, чтобы Вальверде продолжил работу с «Барселоной» - Советский спорт
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26 мая 2019 09:10ФутболСпирин Дмитрий

Жерар Пике: Мы хотим, чтобы Вальверде продолжил работу с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение команды в финале Кубка Испании.

«Барселона» должна выигрывать все, тем более у «Валенсии». Сейчас мы должны поздравить их, а в следующем году постараться выиграть все.

О будущем тренера мы не беспокоимся. Мы должны анализировать индивидуальный вклад игроков после каждого матча и посмотреть, что можем улучшить. Решение принимать не нам, но мы хотели бы, чтобы он продолжил работу», - цитирует Пике Marca.

В финальном матче Кубка Испании «Барселона» уступила «Валенсии» со счетом 1:2.

В сезоне-2018/19 команда стала чемпионом страны и уступила «Ливерпулю» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов.

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