Жерар Пике: Мы хотим, чтобы Вальверде продолжил работу с «Барселоной»

«Барселона» должна выигрывать все, тем более у «Валенсии». Сейчас мы должны поздравить их, а в следующем году постараться выиграть все.
О будущем тренера мы не беспокоимся. Мы должны анализировать индивидуальный вклад игроков после каждого матча и посмотреть, что можем улучшить. Решение принимать не нам, но мы хотели бы, чтобы он продолжил работу», - цитирует Пике Marca.
В финальном матче Кубка Испании «Барселона» уступила «Валенсии» со счетом 1:2.
В сезоне-2018/19 команда стала чемпионом страны и уступила «Ливерпулю» по сумме двух матчей в полуфинале Лиги чемпионов.
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