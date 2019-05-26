Арьен Роббен: Мне все еще нравится играть в футбол

«Чувствую себя хорошо и хочу продолжить карьеру. Мне все еще нравится играть в футбол. На следующей неделе я должен подвести итоги и посмотреть, что делать дальше. Последние матчи отняли много сил и энергии. Не только в физическом плане, но и в моральном. Но мне удалось восполнить энергетические запасы, взять себя в руки и сыграть в красивом финале», - цитирует Роббена Fox Sports.
25 мая «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» в финальном матче Кубка Германии со счетом 3:0. Арьен Роббен вышел на замену во втором тайме.
Уже известно, что 35-летний голландец покинет команду будущим летом.
Роббен защищает цвета «Баварии» с 2009 года. Он семь раз становился чемпионом Германии и выигрывал с клубом Лигу чемпионов.
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