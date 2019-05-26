«Оренбург» - «Спартак». Стартовые составы команд - Советский спорт
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26 мая 2019 13:01ФутболСпирин Дмитрий

«Оренбург» - «Спартак». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака» на матч 30-го тура чемпионата России по футболу.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкин, Рикарду Алвеш, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон Лукас, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

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