«Оренбург» - «Спартак». Стартовые составы команд

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкин, Рикарду Алвеш, Деспотович.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон Лукас, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
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