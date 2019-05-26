«Локомотив» - «Уфа». Стартовые составы команд

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Карп, Салатич, Бизяк.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
«Локомотив» ведет борьбу с «Краснодаром» за вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
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