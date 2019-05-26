«Локомотив» - «Уфа». Стартовые составы команд - Советский спорт
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26 мая 2019 13:09ФутболСпирин Дмитрий

«Локомотив» - «Уфа». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 30-го тура чемпионата России по футболу.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Карп, Салатич, Бизяк.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

«Локомотив» ведет борьбу с «Краснодаром» за вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

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