«Локомотив» - «Уфа». Стартовые составы команд

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

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Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Борис Майоров: Финнов обыграем, если будет порядок и никаких авантюр Легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о предстоящем полуфинале ЧМ-2019 Россия – Финляндия.

Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос» В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.

Дмитрий Хохлов: Десять лет ждали возвращения домой и, наконец, это произошло Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и вратарь команды Антон Шунин после первой тренировки на новом стадионе поделились впечатлениями от арены.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Сегодня финал. Увы, без сборной России «Советский спорт» прощается с чемпионатом мира и предлагает вашему вниманию традиционный анонс заключительного игрового дня.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Путевка в Лигу Европы – подарок к свадьбе? Недавний именинник и будущий молодожен Вячеслав Караваев не сыграет за сборную России, но может попасть в еврокубок.