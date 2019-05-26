Александр Точилин: Помню свой последний матч на стадионе «Динамо» - Советский спорт
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26 мая 2019 13:26ФутболЗетилов Игорь

Александр Точилин: Помню свой последний матч на стадионе «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин перед матчем 30-го тура РПЛ «Динамо» – «Арсенал» на обновленном динамовском стадионе вспомнил последний матч на этой арене в ноябре 2008 года.

– Александр, успели посмотреть стадион?
– Нет еще. Вот, направляюсь на трибуну. Но слышал о нем много хорошего.

– Помните, когда последний раз играли в Петровском парке?
– Конечно, в ноябре 2008 года. Этот матч для меня стал последним в профессиональной карьере. Помню, пришло более 30 тысяч зрителей. Почти полный стадион собрался.

– Уже ждете, когда со своим ФК «Сочи» приедете сюда играть с «Динамо»?
– Жду календарь. Этот матч, конечно, будет для меня особенным.

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