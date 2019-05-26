Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед»

По информации Sky Sports, Де Хеа надеется добиться от клуба повышения зарплаты и гарантий того, что «МЮ» в ближайшие годы будет всерьез бороться за трофеи.
Действующий контракт испанца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года.
Давид де Хеа играет за английский клуб с 2011 года, ранее он защищал цвета мадридского «Атлетико».
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