Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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26 мая 2019 13:50ФутболСпирин Дмитрий

Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не может добиться прогресса в переговорах о новом контракте голкипера Давида Де Хеа.

По информации Sky Sports, Де Хеа надеется добиться от клуба повышения зарплаты и гарантий того, что «МЮ» в ближайшие годы будет всерьез бороться за трофеи.

Действующий контракт испанца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года.

Давид де Хеа играет за английский клуб с 2011 года, ранее он защищал цвета мадридского «Атлетико».

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