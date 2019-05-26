Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» не может добиться прогресса в переговорах о новом контракте голкипера Давида Де Хеа.

По информации Sky Sports, Де Хеа надеется добиться от клуба повышения зарплаты и гарантий того, что «МЮ» в ближайшие годы будет всерьез бороться за трофеи.

Действующий контракт испанца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года.

Давид де Хеа играет за английский клуб с 2011 года, ранее он защищал цвета мадридского «Атлетико».