«Динамо» - «Арсенал»: Бело-голубые забили первый мяч на новом стадионе (видео) - Советский спорт
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26 мая 2019 14:09ФутболСметанникова Дарья

«Динамо» - «Арсенал»: Бело-голубые забили первый мяч на новом стадионе (видео)

В Москве в Петровском парке проходит матч заключительного тура российской премьер-лиги.

«Динамо» на своем новом поле принимал тульский «Арсенал».

Счет в матче был открыт уже на второй минуте усилиями Мигела Кардозу.

Эта игра станет первой после реконструкции арены, которая длилась десять с половиной лет.

Стадион «Динамо» должен был открыться в марте, но из-за непригодного состояния газона «Динамо» продолжило играть в Химках.

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