«Динамо» - «Арсенал»: Бело-голубые забили первый мяч на новом стадионе (видео) В Москве в Петровском парке проходит матч заключительного тура российской премьер-лиги.

«Динамо» на своем новом поле принимал тульский «Арсенал».

Счет в матче был открыт уже на второй минуте усилиями Мигела Кардозу.

Эта игра станет первой после реконструкции арены, которая длилась десять с половиной лет.

Стадион «Динамо» должен был открыться в марте, но из-за непригодного состояния газона «Динамо» продолжило играть в Химках.