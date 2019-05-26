«Динамо» - «Арсенал»: Бело-голубые забили первый мяч на новом стадионе (видео)

«Динамо» на своем новом поле принимал тульский «Арсенал».
Счет в матче был открыт уже на второй минуте усилиями Мигела Кардозу.
Эта игра станет первой после реконструкции арены, которая длилась десять с половиной лет.
Стадион «Динамо» должен был открыться в марте, но из-за непригодного состояния газона «Динамо» продолжило играть в Химках.
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