ЦСКА – «Крылья Советов»: Чалов забивает 14-й мяч в этом сезоне РПЛ (видео)

ЦСКА на своем поле принимает «Крылья Советов». Счет в матче на пятой минуте открыл форвард армейцев Федор Чалов.
Для 21-летнего нападающего этот мяч стал 14-м в текущем чемпионате России. Чалов возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая форварда «Зенита» Сердара Азмуна на два мяча.
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