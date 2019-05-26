«Зенит» - «Енисей»: Азмун с пенальти забивает 13 мяч в этом сезоне - Советский спорт
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26 мая 2019 14:34ФутболСметанникова Дарья

«Зенит» - «Енисей»: Азмун с пенальти забивает 13 мяч в этом сезоне

В Санкт-Петербурге проходит матч заключительного тура российской премьер-лиги.

«Зенит» на своем поле принимает «Енисей». Счет в игре на 26-й минуте открыл форвард петербургской команды Сердар Азмун, который реализовал пенальти.

Для иранского нападающего этот мяч стал 13-м в этом чемпионате России. Четыре из них Азмун забил за казанский «Рубин». Лидером бомбардирской гонки является Федор Чалов из ЦСКА, на его счету 14 голов.

Напомним, что «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до конца. «Енисей» по итогам чемпионата покинет высшую лигу.

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