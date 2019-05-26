Гол Мбенга принес «Ахмату» домашнюю победу над «Ростовом» - Советский спорт
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26 мая 2019 15:55ФутболСметанникова Дарья

Гол Мбенга принес «Ахмату» домашнюю победу над «Ростовом»

В чемпионате России завершился последний, 30-й, тур.

«Ахмат» на своем поле принимал «Ростов» и победил со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте забил Аблай Мбенг.

Благодаря победе «Ахмат» опередил «Ростов» и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. У ростовской команды 41 очко и девятое место.

РПЛ
30-й тур

«Ахмат» - «Ростов» - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 38 Мбенг.

«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Нижич, Анхель, Уциев, Исмаэл, Швец, Бериша (Роши, 77), Иванов, Семенов (Гащенков, 46), Мбенг.

«Ростов»: Песьяков, Плиев (Новосельцев, 82), Хаджикадунич, Логашов (Попов, 65), Чернов, Ионов, Глебов, Зайнутдинов (Калачев, 65), Гацкан, Сигурдссон, Шомуродов.

Предупреждения: Сигурдссон (8), Семенов (20), Ионов (44), Плиев (48), Глебов (52), Калачев (77), Гацкан (83).

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