«Динамо» и «Арсенал» разошлись миром в первом матче на новом стадионе бело-голубых В Москве в Петровском парке состоялся первый матч «Динамо» на новом стадионе.

В матче 30-го тура российской премьер-лиги «Динамо» принимало тульский «Арсенал». Встреча закончилась ничьей со счетом 3:3.

В составе хозяев дубль оформил Кирилл Панченко (29-я минута, 61). Автором первого гола на новом стадионе «Динамо» стал Мигел Кардозу (2). У тульского клуба отличился Резиуан Мирзов (52), реализовавший пенальти, а также автогол Евгения Маркова (16). Сравнял счет в игре Игорь Горбатенко (86)

По итогам этого сезона РПЛ «Динамо» заняло 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. «Арсенал» с 45 очками занял шестое место.

В следующем сезоне команда Игоря Черевченко сыграет в квалификации Лиги Европы, благодаря победе «Локомотива» над «Уралом» в финале Лиги Европы.

РПЛ

30-й тур

«Динамо» - «Арсенал» - 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – 2 Мигел Кардозу, 1:1 – 16, автогол Марков, 2:1 – 29 Панченко, 2:2 – 52, пенальти Мирзов, 3:2 – 60 Панченко, 3:3 – 86 Горбатенко.

«Динамо»: Шунин, Шуньич (Рыков, 70), Морозов, Евгеньев, Козлов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо, Юсупов, Тетте (Москвичев, 78), Луценко (Марков, 16), Панченко.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Володько (Альварес, 46), Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Бакаев, Кангва (Лесовой, 81), Мирзов.

Предупреждения: Юсупов (16), Тетте (31), Морозов (45), Костадинов (47), Комбаров (48), Мирзов (63).