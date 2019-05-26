ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и опередил «Спартак» - Советский спорт
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26 мая 2019 15:50ФутболСметанникова Дарья

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и опередил «Спартак»

На «ВЭБ Арене» в Москве состоялся матч 30-го, заключительного тура, российской премьер-лиги.

ЦСКА на своем поле принимал «Крылья Советов» и победил с крупным счетом 6:0.

В составе победителей дубль оформил Федор Чалов (4-я минута, 73), еще по мячу забили Хердур Магнуссон (48), Яка Бийол (52), Арнор Сигурдссон (56) и Иван Обляков (80).

Эта победа и поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:1) позволили ЦСКА занять четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» заняли 13-е место и сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшей лиге.

В следующем сезоне команда Виктора Гончаренко сыграет с Лиге Европы. ЦСКА по итогам сезона набрал 51 очко, опередив «Спартак» на два очка и проиграв чемпиону «Зениту» 13 очков.

РПЛ
30-й тур

ЦСКА – «Крылья Советов» - 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 4 Чалов, 2:0 – 48 Магнуссон, 3:0 – 52 Бийол, 4:0 – 56 Сигурдссон, 5:0 – 73 Чалов, 6:0 – 80 Обляков.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Родриго Бекао (Васин, 53), Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 79), Обляков, Сигурдссон, Бийол (Нисимура, 58), Дивеев, Чалов.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Зотов, Бурлак, Самарджич, Антон (Зиньковский, 69), Рабиу (Киселев, 63), Ткачук, Тимофеев, Яковлев, Шейдаев.

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