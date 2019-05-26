«Зенит» в заключительном туре разгромил «Енисей»

На 26-й минуте счет открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун, реализовав пенальти. На 57-й минуте Себастьян Дриусси упрочил преимущество питерцев, а на 60-й минуте Александр Ерохин забил третий гол в ворота гостей после передачи Артема Дзюбы. На 70-й минуте Дриусси оформил дубль. На 84-й минуте полузащитник «Енисея» Дмитрий Торбинский забил ответный мяч.
Отметим, что эта играла стала последней для Луиша Нету в составе «Зенита». Португалец продолжит карьеру в «Спортинге».
Таким образом, «Зенит» финишировал на первом месте в турнирной таблице с 64 очками в активе. «Енисей» в 30 матчах набрал 20 очков и занял последнее место.
В следующем сезоне «Зенит» выступит в Лиге чемпионов, а «Енисей» будет играть в ФНЛ.
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