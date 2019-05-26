«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальти - Советский спорт
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26 мая 2019 15:55Футбол

«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальти

Футболисты «Локомотива» в матче 30-го тура РПЛ на своем поле обыграли «Уфу» со счетом 1:0.

На 39-й минуте гол со штрафного забил португальский полузащитник «железнодорожников» Мануэл Фернандеш. На 50-й минуте португалец мог оформить дубль, но он не реализовал пенальти.

Отметим, что «Локомотив» не смог договориться с Фернандешем о продлении контракта. Португалец летом покинет клуб.

Таким образом, «Локомотив» набрал 56 очков и занял второе место в турнирной таблице, которое дает право москвичам выступить в Лиге чемпионов. «Уфа» с 26 очками завершила сезон на 14-м месте и теперь сыграет в стыковых матчах с «Томью».

«Локомотив» (Москва) – «Уфа» (Уфа) – 1:0 (1:0)

Гол: Мануэл Фернандеш, 39

Нереализованный пенальти: Мануэл Фернандеш, 50 (вратарь)

«Локомотив»: Гилерме – Идову, Кверквелия (Тарасов, 17; Кварацхелия, 29), Чорлука (к), Лысов – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Мануэл Фернандеш – Смолов (Магкеев, 90+1)

«Уфа»: Беленов – Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич (к), Круговой (Алиев, 58) – Карп (Тилль, 62) – Салатич, Пауревич – Кротов, Бизяк (Игбун, 58)

Предупреждения: Идову, 54 – Игбун, 77

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)

26 мая. Москва. Стадион «РЖД Арена». 18 183 зрителя

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