«Краснодар» обыграл «Рубин» и занял третье место в РПЛ

На 59-й минуте гол в ворота казанского клуба забил полузащитник Виктор Классон, которому ассистировал Вандерсон.
Отметим, что Маурисио Перейра и Шарль Каборе провели последний матч за краснодарский клуб. Футболисты не стали продлевать контракты.
Таким образом, «Краснодар» набрал 56 очков и занял третье место в турнирной таблице, которое дает право москвичам выступить в квалификации Лиги чемпионов.
«Краснодар» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 1:0 (0:0)
Гол: Классон, 59
«Краснодар»: Сафонов – Петров, Спайич, Мартынович (к), Стоцкий (Скопинцев, 57) – Каборе (к) (Олссон, 68) Вандерсон, Перейра (Уткин, 76), Классон – Ари
«Рубин»: Бабурин – Устинов, Камболов (к) (Сагитов, 30), Уремович, Сорокин, Степанов – Подберезкин (Пантелеев, 65), Башкиров, Иг.Коновалов – Байрамян, Полоз
Предупреждения: Газинский, 57. Ари, 67 – Байрамян,40. Степанов, 45+2. Уремович, 85
Судьи: Владимир Москалев (Воронеж), Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов (оба – Москва)
26 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 897 зрителей