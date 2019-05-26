«Краснодар» обыграл «Рубин» и занял третье место в РПЛ - Советский спорт
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26 мая 2019 15:55Футбол

«Краснодар» обыграл «Рубин» и занял третье место в РПЛ

Футболисты «Краснодара» в матче 30-го тура РПЛ на своем поле обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0.

На 59-й минуте гол в ворота казанского клуба забил полузащитник Виктор Классон, которому ассистировал Вандерсон.

Отметим, что Маурисио Перейра и Шарль Каборе провели последний матч за краснодарский клуб. Футболисты не стали продлевать контракты.

Таким образом, «Краснодар» набрал 56 очков и занял третье место в турнирной таблице, которое дает право москвичам выступить в квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: Классон, 59

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Спайич, Мартынович (к), Стоцкий (Скопинцев, 57) – Каборе (к) (Олссон, 68) Вандерсон, Перейра (Уткин, 76), Классон – Ари

«Рубин»: Бабурин – Устинов, Камболов (к) (Сагитов, 30), Уремович, Сорокин, Степанов – Подберезкин (Пантелеев, 65), Башкиров, Иг.Коновалов – Байрамян, Полоз

Предупреждения: Газинский, 57. Ари, 67 – Байрамян,40. Степанов, 45+2. Уремович, 85

Судьи: Владимир Москалев (Воронеж), Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов (оба – Москва)

26 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 897 зрителей

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