Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Анжи» - Советский спорт
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26 мая 2019 15:55Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Анжи»

Футболисты «Урала» в матче 30-го тура РПЛ на чужом поле обыграли махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0.

На 56-й минуте счет в матче открыл форвард уральского клуба Павел Погребняк, которому ассистировал Денис Кулаков. Через три минуты Сергей Брызгалов после передачи Марко Араторе упрочил преимущество гостей.

Таким образом, «Урал» финишировал на десятом месте в турнирной таблице с 38 очками. «Анжи» по итогам сезона набрал 21 очко и завершил сезон на 15-м месте. В следующем сезоне «Анжи» должен выступить в ФНЛ, но из-за финансовых проблем команда может быть расформирована.

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