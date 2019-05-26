Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Анжи»

На 56-й минуте счет в матче открыл форвард уральского клуба Павел Погребняк, которому ассистировал Денис Кулаков. Через три минуты Сергей Брызгалов после передачи Марко Араторе упрочил преимущество гостей.
Таким образом, «Урал» финишировал на десятом месте в турнирной таблице с 38 очками. «Анжи» по итогам сезона набрал 21 очко и завершил сезон на 15-м месте. В следующем сезоне «Анжи» должен выступить в ФНЛ, но из-за финансовых проблем команда может быть расформирована.
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