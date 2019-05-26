Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19 - Советский спорт
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26 мая 2019 16:00ФутболСметанникова Дарья

Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19

В чемпионате России завершился последний, 30-й тур, сезона-2018/2019.

Лучшим бомбардиром чемпионата России этого сезона стал форвард ЦСКА Федор Чалов. На счету 21-летнего футболиста 15 голов в 30 матчах РПЛ. Два мяча Чалов забил с пенальти.

Второе место в гонке бомбардиров занял нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который забил 13 мячей в 26 играх. Четыре из них иранский форварда забил в составе казанского «Рубина».

Тройку лучших замкнул нападающий «Краснодара» Виктор Классон. Швед в этом сезоне отличился 12 раз в 29 матчах. Четыре мяча были забиты с пенальти.

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