«Краснодар» может начать Лигу чемпионов матчем против «Порту» или «Лиона» Заняв третье место в итоговой таблице РПЛ, «быки» дебютируют в главном еврокубке с третьего квалификационного раунда.

Чтобы попасть в групповой турнир ЛЧ-2019/20 (где Россию уже представляют «Зенит» и «Локомотив»), «Краснодару» необходимо будет пройти два раунда квалификации. В первом «быки» не будут посеяны - из-за невысокого рейтинга УЕФА (34.500). В корзине «сеяных» уже находятся «Порту» (93.000), киевское «Динамо» (65.000) и «Лион» (61.500).

Так как украинские и российские клубы в еврокубках разводятся, то с киевлянами краснодарцы точно не сыграют. Зато могут пересечься либо с «Порту» либо с «Лионом» либо с еще одним «сеяным», который определится по итогам второго квалификационного раунда. Исходя из рейтинга УЕФА, это может быть «Базель» (54.500), «Олимпиакос» (44.000) или «Брюгге» (39.500).

В случае преодоления третьего квалификационного раунда затем «быки» поборются за путевку в группу с соперником по раунду плей-офф. Осечка на любой из этих стадий отправит их в групповой турнир Лиги Европы, где Россию точно представит ЦСКА. «Спартаку» и «Арсеналу» предстоит отбираться туда через квалификацию ЛЕ. Красно-белым - с третьего раунда, тулякам - со второго.

Добавим, что «Зенит» при жеребьевке групповой стадии ЛЧ-2019/20 будет посеян в первой корзине, то есть, среди его соперников точно не окажутся «Барселона», «Ман Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы этого сезона, которые определятся в финалах «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» и «Челси» - «Арсенал».

«Локо» при жеребьевке окажется в третьей или четвертой корзине.