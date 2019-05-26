Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера красноярского клуба.
Об этом 46-летний специалист сообщил на пресс-конференции после матча заключительного тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).
Аленичев тренировал «Енисей» с лета 2017 года. Команда под его руководством вышла в премьер-лигу из ФНЛ через стыковые матчи.
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