Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея» - Советский спорт
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26 мая 2019 16:24ФутболСметанникова Дарья

Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея»

«Енисей» покинул высшую лигу чемпионата России, заняв последнее, 16-е, место по итогам сезона-2018/19.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев объявил о своем уходе с поста главного тренера красноярского клуба.

Об этом 46-летний специалист сообщил на пресс-конференции после матча заключительного тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).

Аленичев тренировал «Енисей» с лета 2017 года. Команда под его руководством вышла в премьер-лигу из ФНЛ через стыковые матчи.

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