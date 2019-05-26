Кононов не стал оценивать свою работу на посту главного тренера «Спартака» - Советский спорт
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26 мая 2019 16:28ФутболСметанникова Дарья

Кононов не стал оценивать свою работу на посту главного тренера «Спартака»

В чемпионате России завершился сезон-2018/19.

«Спартак» в заключительном туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед ЦСКА.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов подвел итог матча и сезона.

«Есть ли позитивные моменты в игре «Спартака»? Мы играли на победу, но то что не получилось вы видели. Были моменты, которые нужно реализовывать, нужно пользоваться передачами и не пропускать такие мячи

Доволен ли своей работой на посту тренера Спартака? Я хотел бы сказать: первое — мы разочарованы то что мы проиграли, остальное не по теме», - цитирует Кононова Sport24.ru.

В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.

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