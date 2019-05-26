Дзюба – лидер сезона-2018/19 РПЛ по количеству голевых передач - Советский спорт
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26 мая 2019 16:41ФутболСметанникова Дарья

Дзюба – лидер сезона-2018/19 РПЛ по количеству голевых передач

В чемпионате России завершился сезон-2018/19.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба занял первое место по количеству голевых передач в этом сезоне. На счету форварда 10 ассистов в 27 матчах за петербургский клуб.

Второе место по этому показателю занял полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, который оформил восемь передач в 28 играх. Столько же ассистов сделал Жоазиньо из «Динамо» - восемь передач в 30 матчах.

По семь результативных передач сделали Раванелли («Ахмат»), Иван Обляков, Марио Фернандес, Федор Чалов (все – ЦСКА).

Нападающий армейцев Федор Чалов стал лучшим бомбардиром сезона с 15 голами.

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