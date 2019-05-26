Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно

- Результат матча «Спартака» узнали уже на поле. В этом матче нам нужно было играть незакрепощенно. Важно было получать удовольствие от игры.
Итоги сезона? Он неоднозначный для нас. Было много ярких побед и горьких поражений. С нами точно не было скучно. Сделаем выводы и постараемся сыграть лучше в следующем году, — отметил Гончаренко в эфире «Матч Премьер».
Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем «Крылья Советов» обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице «Спартак», который уступил в гостях «Оренбургу» (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а «Спартак» начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.
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