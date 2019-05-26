Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 мая 2019 16:41Футбол

Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги завершившегося чемпионата России.

- Результат матча «Спартака» узнали уже на поле. В этом матче нам нужно было играть незакрепощенно. Важно было получать удовольствие от игры.

Итоги сезона? Он неоднозначный для нас. Было много ярких побед и горьких поражений. С нами точно не было скучно. Сделаем выводы и постараемся сыграть лучше в следующем году, — отметил Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем «Крылья Советов» обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице «Спартак», который уступил в гостях «Оренбургу» (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а «Спартак» начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.

26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
25/05 22:45Хоккей
Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет.
25/05 22:00Футбол
Ретро-победы и новый гимн: как откроется обновленный стадион «Динамо»В воскресенье, 26 мая ровно в 14.00 мск будет сделан первый удар на обновленном стадионе «Динамо».
25/05 09:30Футбол
Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна«Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19.
26/05 16:11Футбол
Армейская традиция. «Спартак» вновь пропустил ЦСКА в группу еврокубка (видео)Второй год подряд «Спартак» проиграл в заключительном туре РПЛ и пропустил вперед ЦСКА. Теперь армейцы стартуют в Лиге Европы с группового этапа, а спартаковцы начнут в квалификации.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
26/05 08:00Футбол
Грабли «Спартака» и миллионы «Краснодара». Интриги 30-го тура«Советский спорт» рассказывает, чем интересен заключительный тур РПЛ.
26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
25/05 17:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
26/05 16:19Футбол
Новый стадион, старый результат. «Динамо» не смогло обыграть «Арсенал»В первом матче на обновленном стадионе «Динамо» хозяева принимали тульский «Арсенал».
25/05 20:45Хоккей
10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфиналеКорреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
25/05 18:45Хоккей
Разбитая машина. Могучая сборная России проиграла финским ноунеймам в полуфиналеЗвездный состав российской команды не сумел выйти в финал чемпионата мира в Словакии и поспорит только за бронзу.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
25/05 10:00Хоккей
Борис Майоров: Финнов обыграем, если будет порядок и никаких авантюрЛегендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о предстоящем полуфинале ЧМ-2019 Россия – Финляндия.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
25/05 19:30Хоккей
Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не былоДвукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х – о поражении сборной России от финнов.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
16:47 Футбол Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезон
16:41 Футбол Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно
16:41 Футбол Дзюба – лидер сезона-2018/19 РПЛ по количеству голевых передач
16:36 Теннис Кузнецова выбыла из розыгрыша «Ролан Гаррос» в первом круге
16:28 Футбол Кононов не стал оценивать свою работу на посту главного тренера «Спартака»
16:26 Футбол Гол Кулишева в ворота «Спартака» стал последним в РПЛ сезона 2018/19 (видео)
16:24 Футбол Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея»
16:19 Хоккей Чехия определились с составом на матч с Россией за бронзу ЧМ-2019
16:18 Футбол «Краснодар» может начать Лигу чемпионов матчем против «Порту» или «Лиона»
16:11 Футбол «Спартак» показал худший результат в истории по количеству забитых мячей за сезон
16:00 Футбол Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19
15:59 Футбол В стыковых матчах «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Уфа» - с «Томью»
15:55 Футбол «Зенит» в заключительном туре разгромил «Енисей»
15:55 Футбол Гол Мбенга принес «Ахмату» домашнюю победу над «Ростовом»
15:55 Футбол Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Анжи»
15:55 Футбол «Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России
15:55 Футбол «Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальти
15:55 Футбол «Краснодар» обыграл «Рубин» и занял третье место в РПЛ
15:52 Футбол «Динамо» и «Арсенал» разошлись миром в первом матче на новом стадионе бело-голубых
15:50 Футбол ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и опередил «Спартак»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика