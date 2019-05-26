Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезон - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 мая 2019 16:47ФутболСметанникова Дарья

Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезон

«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопрос о своем будущем в казанской команде после поражения от «Краснодара» (0:1) в заключительном туре РПЛ.

«Пройдет несколько дней, посмотрим. Все решит разговор с руководством «Рубина». Я допускаю, что останусь в клубе», - цитирует Бердыева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что 66-летний специалист может возглавить «Спартак» или «Локомотив». Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009 годы) и обладателем Суперкубка страны (2010, 2012), по разу выигрывал Кубок России (2011/2-12) и Кубок чемпионов Содружества (2010).

14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
26/05 16:15Футбол
Семин и «Локо» – в Лиге чемпионов«Железнодорожники» выиграли у «быков» заочную битву за серебро РПЛ и прямую путевку в главный еврокубок
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
26/05 16:19Футбол
Новый стадион, старый результат. «Динамо» не смогло обыграть «Арсенал»В первом матче на обновленном стадионе «Динамо» хозяева принимали тульский «Арсенал».
25/05 09:30Футбол
Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна«Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19.
25/05 15:30Хоккей
«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
25/05 22:00Футбол
Ретро-победы и новый гимн: как откроется обновленный стадион «Динамо»В воскресенье, 26 мая ровно в 14.00 мск будет сделан первый удар на обновленном стадионе «Динамо».
25/05 17:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
25/05 18:45Хоккей
Разбитая машина. Могучая сборная России проиграла финским ноунеймам в полуфиналеЗвездный состав российской команды не сумел выйти в финал чемпионата мира в Словакии и поспорит только за бронзу.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
26/05 13:09Футбол
Прощание с премьер-лигой: «Локо» остался вторым, ЦСКА обошел «Спартак». Как это былоЗавершились все восемь матчей последнего тура премьер-лиги. Интриг больше нет. Вот как развивались события сегодня.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
26/05 16:11Футбол
Армейская традиция. «Спартак» вновь пропустил ЦСКА в группу еврокубка (видео)Второй год подряд «Спартак» проиграл в заключительном туре РПЛ и пропустил вперед ЦСКА. Теперь армейцы стартуют в Лиге Европы с группового этапа, а спартаковцы начнут в квалификации.
25/05 20:45Хоккей
10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфиналеКорреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
16:47 Футбол Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезон
16:41 Футбол Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно
16:41 Футбол Дзюба – лидер сезона-2018/19 РПЛ по количеству голевых передач
16:36 Теннис Кузнецова выбыла из розыгрыша «Ролан Гаррос» в первом круге
16:28 Футбол Кононов не стал оценивать свою работу на посту главного тренера «Спартака»
16:26 Футбол Гол Кулишева в ворота «Спартака» стал последним в РПЛ сезона 2018/19 (видео)
16:24 Футбол Аленичев объявил об уходе с поста главного тренера «Енисея»
16:19 Хоккей Чехия определились с составом на матч с Россией за бронзу ЧМ-2019
16:18 Футбол «Краснодар» может начать Лигу чемпионов матчем против «Порту» или «Лиона»
16:11 Футбол «Спартак» показал худший результат в истории по количеству забитых мячей за сезон
16:00 Футбол Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19
15:59 Футбол В стыковых матчах «Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Уфа» - с «Томью»
15:55 Футбол «Зенит» в заключительном туре разгромил «Енисей»
15:55 Футбол Гол Мбенга принес «Ахмату» домашнюю победу над «Ростовом»
15:55 Футбол Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Анжи»
15:55 Футбол «Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России
15:55 Футбол «Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальти
15:55 Футбол «Краснодар» обыграл «Рубин» и занял третье место в РПЛ
15:52 Футбол «Динамо» и «Арсенал» разошлись миром в первом матче на новом стадионе бело-голубых
15:50 Футбол ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и опередил «Спартак»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика