Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезон «Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ответил на вопрос о своем будущем в казанской команде после поражения от «Краснодара» (0:1) в заключительном туре РПЛ.

«Пройдет несколько дней, посмотрим. Все решит разговор с руководством «Рубина». Я допускаю, что останусь в клубе», - цитирует Бердыева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что 66-летний специалист может возглавить «Спартак» или «Локомотив». Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009 годы) и обладателем Суперкубка страны (2010, 2012), по разу выигрывал Кубок России (2011/2-12) и Кубок чемпионов Содружества (2010).