Игорь Черевченко: Ситуация с контрактами игроков «Арсенала» настораживает - Советский спорт
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26 мая 2019 16:57ФутболСметанникова Дарья

Игорь Черевченко: Ситуация с контрактами игроков «Арсенала» настораживает

«Арсенал» завершил сезон-2018/19 РПЛ на шестом месте.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог матча против «Динамо» (3:3) и сезона в целом.

- Думаю, что матч болельщикам понравился. Не часто в чемпионате России забивают по шесть мячей за игру. «Динамо» поначалу имело преимущество. Но когда мы включали скорости, перехватывали инициативу.

- Нет опасения, что того «Арсенала», который завоевал шестое место, больше не будет? У многих игроков заканчиваются контракты или сроки аренды.

- Такие опасения есть у всех тренеров. Конечно, ситуация, настораживает. Более ясная информация будет через 10-14 дней, - цитирует Черевченко «Советский спорт».

«Арсенал» с 45 очками занял шестое место. В следующем сезоне команда Игоря Черевченко сыграет в квалификации Лиги Европы, благодаря победе «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России.

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