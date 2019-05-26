Сергей Семак: Сезон закончился для «Зенита» удачно, будем готовиться к следующему Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги завершившегося сезона в российской премьер-лиге.

- Понятно, что хотели победить, сыграть хорошо и забить много, чтобы порадовать болельщиков. Решали также вопросы, связанные с появлением каких-то игроков в соответствии с их личными пожеланиями. С теми, кому нужно было ехать в сборную и получить игровую практику, теми, кто должен был наиграть определенное количество матчей по контракту. Постарались по-максимуму дать им возможность, отблагодарить ребят за этот сезон.

Сезон закончился для нас удачно, будем готовиться к следующему, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что досрочно ставший чемпионом России «Зенит» завершил сезон крупной домашнем победой над «Енисеем» (4:1). Второе место по итогам российской премьер-лиги занял «Локомотив», замкнул тройку лучших «Краснодар».

Добавим, что все три команды на следующий сезон сыграют в Лиге чемпионов. «Зенит» и «Локомотив» напрямую пробились в групповой этап еврокубка, а «Краснодар» начнет свое выступление с третьего отборочного раунда.