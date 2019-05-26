Дмитрий Хохлов: «Динамо» не планировал бороться за выживание «Динамо» завершило сезон-2018/19 чемпионата России на 12-м месте.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог матча с «Арсеналом» (3:3) и итог сезона в целом.

- Хотели, конечно, победить. Ничья – не самый плохой результат, но осадок остался. Мы не на это место рассчитывали и бороться за выживание не планировали. Сезон у нас похож на сегодняшнюю игру: сами не реализуем моменты, а нам залетают голы с пенальти и после рикошетов, - приводит слова Хохлова «Советский спорт».

Напомним, что матч против «Арсенала» стал первым на новом стадионе «Динамо» в Петровском парке. По итогам сезона бело-голубые заняли 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.