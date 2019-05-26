Матчи чемпионата России-2018/19 посетили более 4 миллионов болельщиков Суммарная аудитория РПЛ в завершившемся сезоне составила 4 036 196 человек.

Средняя посещаемость (16 817) оказалась рекордной в истории премьер-лиги. Результат прошлого сезона (13 971) превышен на 17 процентов. И всего второй раз в истории преодолен рубеж в четыре миллиона. Впрочем, предыдущий подобный случай можно вынести за скобки, так как сезон-2011/12 (4 545 405 болельщиков) из-за перехода на систему «осень-весна» был растянут на три круга и в нем было сыграно на 112 матчей больше.

Лидером по средней посещаемости домашних матчей в РПЛ-2018/19 стал «Зенит» (48 244 болельщиков). А на втором месте финишировал не «Спартак» (30 941), а «Ростов» (31 034).

Разумеется, 4-миллионный рубеж не был бы преодолен, если бы в заключительном туре матч «Динамо» - «Арсенал» не прошел на новой арене бело-голубых. Возвращение в РПЛ реконструированного стадиона в Петровском парке добавило в общую копилку 23 340 зрителей.

Средняя посещаемость матчей РПЛ

2002 - 10 967

2003 - 11 167

2004 - 11 511

2005 - 12 007

2006 - 11 793

2007 - 13 115

2008 - 12 914

2009 - 11 970

2010 - 12 091

2011/12 - 12 905

2012/13 - 13 027

2013/14 - 11 499

2014/15 - 10 151

2015/16 - 11 046

2016/17 - 11 415

2017/18 - 13 971

2018/19 - 16 817