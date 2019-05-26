Юрий Семин: С календарем в России невозможно успешно выступить в Лиге чемпионов - Советский спорт
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26 мая 2019 17:06ФутболСметанникова Дарья

Юрий Семин: С календарем в России невозможно успешно выступить в Лиге чемпионов

«Локомотив» набрал 56 очков и занял второе место в турнирной таблице, которое дает право москвичам выступить в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги сезона. В заключительной туре РПЛ железнодорожники обыграли «Уфу» со счетом 1:0.

«У нас в тренерском штабе все в порядке. Я доволен каждым из ребят. Что касается вылета из прошлой Лиги чемпионов (после групповой стадии турнира), то у нас были большие проблемы. Мы были не сыграны, у нас было мало времени для подготовки. До этого времени я этого не говорил.

Плюс, посмотрите на наш календарь. С таким календарем невозможно успешно выступить в Лиге чемпионов. Со следующего сезона мы должны сделать, чтобы «Локо» и «Зенит» играли через три дня на четвертый. Тогда мы сможем конкурировать», - цитирует Семина Sport24.ru.

Напомним, что «Локомотив» занял второе место в чемпионате России в этом сезоне, а также стал обладателем Кубка страны, победив в финале «Урал» (1:0).

В этом сезоне Лиги чемпионом «Локомотив» занял последнее место в группе D, где играли «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».

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