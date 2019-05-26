Резиуан Мирзов: Приятно, что именно мы открыли новый стадион «Динамо» Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов после ничьей с «Динамо» (3:3) в 30-м туре РПЛ отметил, что этот сезон стал самым удачным в его карьере.

– Какие ощущения от арены?

– Стадион сумасшедший. Приятно было играть на такой арене. Болельщиков был полный стадион, и наших тоже приехало очень много. Мы их порадовали, сыграли результативно. Очень приятно, что именно мы открыли этот стадион.

– После матча был какой-то диалог внутри команды, все-таки сезон окончен, а «Арсенал» попал в Лигу Европы?

– Мы сыграли 3:3, нам игра не давалась. Было очень тяжело. Хорошо, что не проиграли. Поле было очень вязкое, не очень хорошего качества, но мы бились, не хотели проигрывать. Хорошо, что получилась ничья?

– Для вас это лучший сезон, ведь получили приглашение в сборную? Как думаете, Черчесов даст вам поиграть хотя бы в одном матче?

– Для меня это действительно самый удачный сезон. Сыграл больше двадцати матчей, забивал. Команда попала в еврокубки, а это дорогого стоит. Такого еще не было в истории Тулы. Мы все сделали для этого. Я сам попал в сборную. Это очень приятно. Долго к этому стремился Сейчас поедем, посмотрим. Как тренер скажет, так и будем делать. Нам остается только работать.

– Опишите свой гол, каким вы его видели?

– Ударил, попал в ворота, забил. Ничего интересного.

– Каково ваше будущее, остаетесь в команде?

– Пока не знаю. Сейчас будем разговаривать.