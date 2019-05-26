Сердар Азмун: Чемпионство «Зенита» важнее, нежели личные заслуги

- Какие эмоции от этой игры и от сезона в целом?
- Все прошло очень здорово, мы добились заслуженного чемпионства. Хочу поздравить болельщиков, своих партнеров. Мы сделали все для того, чтобы стать чемпионами.
- Очень жаль, что вам не удалось обойти Федора Чалова в гонке бомбардиров. Сильно расстроены?
- Хотел бы поздравить Федора, он - хороший футболист. Но для меня чемпионство команды важнее, нежели личные заслуги. Поэтому я с самого начала не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Для меня был важен наш общий титул, - приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
Напомним, что Азмун в 26 матчах завершившегося сезона за «Рубин» и «Зенит» забил 13 мячей, уступив в споре бомбардиров форварду ЦСКА Федору Чалову (15).
Добавим, что «Зенит» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате России и на следующий сезон сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
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