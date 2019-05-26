Федор Чалов: Надеюсь, в следующем сезоне получится увеличить результат

Нападающий армейцев Федор Чалов поделился впечатлениями от концовки сезона. В заключительном туре РПЛ Чалов оформил дубль в ворота «Крылья Советов» (6:0) и стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 15 голами.
«Очень рад, что получилось выиграть в этой гонке, большое спасибо партнерам по команде и всем, кто поддерживал. В каждой игре хочется забивать голы. Надеюсь, что в следующем сезоне получится увеличить результат. В концовке Ваньке (Облякову) сказал, чтобы он мне отдал пас, чтобы я забил третий, но не получилось», - цитирует Чалова «Р-Спорт».
Добавим, что на момент окончания чемпионата нападающему ЦСКА исполнилось 21 год 46 дней. Таким образом он превзошел достижение Игоря Симутенкова (21 год 217 дней) 1994 года, став самым молодым игроком, который выиграл гонку бомбардиров.
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