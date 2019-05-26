Юрий Семин – о лимите на легионеров: Путь будет здоровая конкуренция, как на рынке - Советский спорт
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26 мая 2019 18:40Футбол

Юрий Семин – о лимите на легионеров: Путь будет здоровая конкуренция, как на рынке

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об ожиданиях от Лиги чемпионов, усилении команды в межсезонье и лимите на легионеров.

- Сезон неоднозначный, сложный, но хорошо, что у нас был характер. Хочу еще раз поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас.

- Что ждете от Лиги чемпионов?
- В прошлой Лиге чемпионов у нас были проблемы из-за несыгранности, было мало времени для подготовки. Посмотрите на наш календарь – невозможно успешно выступить в Лиге чемпионов. Нужно сделать, чтобы «Локомотив» и «Зенит» играли в Лиге чемпионов через три дня на четвертый. Тогда мы сможем конкурировать.

- Что скажете о ситуации с Денисовым?
- Никакого конфликта с ним нет. Он очень много сделал для «Локомотива», был первым помощником, сыграл большую роль в психологии команды, убрал безразличие. Он порядочный, но самолюбивый человек. Как тренер я им восхищаюсь. Но Денисов должен понимать, что у него возраст, что играют самые сильные – у меня такой принцип. Баринов играет лучше, поэтому выходит на поле.

- Фарфан уже улетел в Перу?
- Я желаю ему удачи – и всей сборной Перу на Кубке Америки. Фарфан – образующий футболист. Жаль, что он не играл в концовке. Джефферсон понял русскую культуру, русских людей, стал здесь своим. Хотелось бы, чтобы он меньше играл за сборную – его не всегда нужно вызывать на товарищеские матчи.

- «Локомотив» будет усиливаться летом?
- Тренеры и футболисты должны отдыхать. А для администрации наступает важный период.

- Как относитесь к идее изменить лимит на легионеров?
- Играть должен тот, кто лучше выглядит. Дело не в лимите, а в подготовке в школах, клубах. Путь будет здоровая конкуренция, как на рынке, - приводит слова Семина пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что победа в заключительном туре позволила «Локомотиву» финишировать на втором месте в чемпионате страны и напрямую пробиться в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

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