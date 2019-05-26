Маринато Гилерме: Эмоций было даже больше, чем в финале Кубка Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями от последнего матча чемпионата России в сезоне-2018/19.

- Эмоций было даже больше, чем в финале Кубка. Столько болельщиков пришло нас поддержать! Мы просто не могли не победить. Команда серьезно настраивалась на игру. Мы выполнили задачу. Все молодцы! Поздравляю болельщиков и команду. Это был прекрасный сезон! - приводит слова Семина пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что в 30-м туре чемпионата России «Локомотив» переиграл «Уфу» со счетом 1:0. Эта победа позволила «Локомотиву» финишировать на втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги и напрямую попасть в групповую стадию следующего розыгрыша Лиги чемпионов.