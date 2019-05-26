Шарль Каборе: С нескрываемой грустью я покидаю «Краснодар» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 мая 2019 19:10Футбол

Шарль Каборе: С нескрываемой грустью я покидаю «Краснодар»

Полузащитник Шарль Каборе, для которого матч 30-го тура против «Рубина» (1:0) стал последним в составе «Краснодара», попрощался с болельщиками.

- С нескрываемой грустью я покидаю клуб, который за прошедшие четыре года стал для меня второй семьей, но что поделать, такова судьба профессионального футболиста. В «Краснодаре» я получал все, о чем только мог мечтать – удовольствие от каждой минуты, проведенной на поле во время игр или тренировок, дружбу со стороны партнеров, поддержку от тренеров и руководства клуба. Здесь меня окружали прекрасные люди, друзья, которые понимали меня, и которых понимал я. Мне и моей семье было комфортно психологически, и я всегда выходил на газон с желанием бороться и отдать все для победы нашей команды.

И, конечно же, все это время я ощущал любовь наших болельщиков, их горячую поддержку, причем не только на стадионе, но и на улицах этого прекрасного города, ставшего для меня родным. Спасибо вам, черно-зеленые фаны! И спасибо тебе, «Краснодар», за все! Этот клуб, этот город навсегда останутся со мной, и я всегда буду рад оказаться здесь снова! - цитирует Каборе пресс-служба «Краснодара».

Ранее стало известно, что хавбек сборной Буркина-Фасо не смог договориться с «Краснодаром» о новом контракте.

Напомним, что Перейра провел за «Краснодар» 124 матча, забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач.

07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
25/05 20:45Хоккей
10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфиналеКорреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
25/05 10:00Хоккей
Борис Майоров: Финнов обыграем, если будет порядок и никаких авантюрЛегендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о предстоящем полуфинале ЧМ-2019 Россия – Финляндия.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
25/05 22:45Хоккей
Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет.
26/05 19:45Хоккей
«Красная машина» забронзовела. Россия взяла третье место благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.
25/05 15:30Хоккей
«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.
26/05 16:15Футбол
Семин и «Локо» – в Лиге чемпионов«Железнодорожники» выиграли у «быков» заочную битву за серебро РПЛ и прямую путевку в главный еврокубок
26/05 16:11Футбол
Армейская традиция. «Спартак» вновь пропустил ЦСКА в группу еврокубка (видео)Второй год подряд «Спартак» проиграл в заключительном туре РПЛ и пропустил вперед ЦСКА. Теперь армейцы стартуют в Лиге Европы с группового этапа, а спартаковцы начнут в квалификации.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
25/05 20:00Хоккей
Федор Канарейкин: Финны сыграли в правильный хоккей, лишили нас свободыЗаслуженный тренер России – о причинах поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
25/05 22:00Футбол
Ретро-победы и новый гимн: как откроется обновленный стадион «Динамо»В воскресенье, 26 мая ровно в 14.00 мск будет сделан первый удар на обновленном стадионе «Динамо».
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
26/05 16:19Футбол
Феерическое новоселье: арену «Динамо» обмыли шестью голамиВ первом матче на обновленном стадионе «Динамо» хозяева принимали тульский «Арсенал».
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
26/05 13:09Футбол
Прощание с премьер-лигой: «Локо» остался вторым, ЦСКА обошел «Спартак». Как это былоЗавершились все восемь матчей последнего тура премьер-лиги. Интриг больше нет. Вот как развивались события сегодня.
26/05 17:38Футбол
Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея АндроноваВоистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
19:55 Теннис Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»
19:51 Футбол Владимир Федотов: Будущее в «Оренбурге» зависит не от меня
19:49 Футбол Ташуев выиграл Кубок Белоруссии
19:39 Хоккей Василевский – лучший игрок сборной России в матче против Чехии
19:39 Хоккей Дадонов – лучший снайпер сборной России на ЧМ-2019, Кучеров – лучший бомбардир
19:35 Футбол Адиев сообщил о своем уходе с поста главного тренера «Анжи»
19:31 Футбол Фернандес стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии InStat Index
19:22 Хоккей Сборная России выиграла бронзу ЧМХ-2019
19:18 Хоккей Александр Кожевников: Что со звездами, что без них – результат плачевный
19:16 Футбол «Текстильщик» вышел в ФНЛ впервые за 11 лет
19:10 Футбол Шарль Каборе: С нескрываемой грустью я покидаю «Краснодар»
19:03 Футбол Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ
18:59 Футбол Маурисио Перейра: «Краснодар» навсегда останется в моем сердце
18:57 Футбол Футболисты ЦСКА попали в тройку лучших игроков 30-го тура РПЛ по версии InStat Index
18:56 Футбол Сократис Папастатопулос: «Арсенал» должен побеждать в Лиге Европы ради Мхитаряна
18:45 Футбол Маринато Гилерме: Эмоций было даже больше, чем в финале Кубка
18:40 Футбол Юрий Семин – о лимите на легионеров: Путь будет здоровая конкуренция, как на рынке
18:27 Футбол «Ливерпуль» не собирается покупать Депая
18:27 Футбол Федор Чалов: Надеюсь, в следующем сезоне получится увеличить результат
18:16 Формула-1 Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако, Квят – седьмой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика