Шарль Каборе: С нескрываемой грустью я покидаю «Краснодар» Полузащитник Шарль Каборе, для которого матч 30-го тура против «Рубина» (1:0) стал последним в составе «Краснодара», попрощался с болельщиками.

- С нескрываемой грустью я покидаю клуб, который за прошедшие четыре года стал для меня второй семьей, но что поделать, такова судьба профессионального футболиста. В «Краснодаре» я получал все, о чем только мог мечтать – удовольствие от каждой минуты, проведенной на поле во время игр или тренировок, дружбу со стороны партнеров, поддержку от тренеров и руководства клуба. Здесь меня окружали прекрасные люди, друзья, которые понимали меня, и которых понимал я. Мне и моей семье было комфортно психологически, и я всегда выходил на газон с желанием бороться и отдать все для победы нашей команды.

И, конечно же, все это время я ощущал любовь наших болельщиков, их горячую поддержку, причем не только на стадионе, но и на улицах этого прекрасного города, ставшего для меня родным. Спасибо вам, черно-зеленые фаны! И спасибо тебе, «Краснодар», за все! Этот клуб, этот город навсегда останутся со мной, и я всегда буду рад оказаться здесь снова! - цитирует Каборе пресс-служба «Краснодара».

Ранее стало известно, что хавбек сборной Буркина-Фасо не смог договориться с «Краснодаром» о новом контракте.

Напомним, что Перейра провел за «Краснодар» 124 матча, забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач.