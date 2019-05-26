Фернандес стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии InStat Index - Советский спорт
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26 мая 2019 19:31ФутболСметанникова Дарья

Фернандес стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии InStat Index

InStat Index подвел итог сезона-2018/19 в российской премьер-лиге.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроков сезона РПЛ по версии InStat Index. Армеец набирал 307 баллов в среднем за матч.

Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук – 303 балла. Тройку лучших замкнул нападающий «Зенита» Артем Дзюба (302).

В завершившемся сезоне чемпионата России 28-летний Фернандес сыграл 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал восемь голевых передач.

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