Адиев сообщил о своем уходе с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил о своем уходе из махачкалинского клуба.
«Мой контракт заканчивается в июне, я покидаю «Анжи». Пока непонятно, что будет с клубом в дальнейшем. Мы постарались сделать все, что в наших силах, но итог получился таким. Думаю, руководство клуба и болельщики в моем уходе не могут меня винить.
Зимой у меня были предложения, но я остался. Благодарен руководству «Анжи» за возможность работы в премьер-лиге, спасибо болельщикам за поддержку», - цитирует Адиева «Р-Спорт».
В заключительном туре РПЛ «Анжи» проиграл «Уралу» со счетом 0:2 и занял 15-е место в турнирной таблице.
Адиев тренировал клуб из Махачкалы с июня 2018 года.
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