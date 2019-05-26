Адиев сообщил о своем уходе с поста главного тренера «Анжи» «Анжи» по итогам сезона-2018/19 покинул российскую премьер-лигу.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил о своем уходе из махачкалинского клуба.

«Мой контракт заканчивается в июне, я покидаю «Анжи». Пока непонятно, что будет с клубом в дальнейшем. Мы постарались сделать все, что в наших силах, но итог получился таким. Думаю, руководство клуба и болельщики в моем уходе не могут меня винить.

Зимой у меня были предложения, но я остался. Благодарен руководству «Анжи» за возможность работы в премьер-лиге, спасибо болельщикам за поддержку», - цитирует Адиева «Р-Спорт».

В заключительном туре РПЛ «Анжи» проиграл «Уралу» со счетом 0:2 и занял 15-е место в турнирной таблице.

Адиев тренировал клуб из Махачкалы с июня 2018 года.