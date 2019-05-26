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26 мая 2019 19:49ФутболКоноплев Александр

Ташуев выиграл Кубок Белоруссии

Это третья победа «горняков» в Кубке Белоруссии.

В финале Кубка Белоруссии по футболу солигорский «Шахтер» обыграл «Витебск» – 2:0. Забитыми мячами отметились форвард Дарио Бодул (45-я минута) и защитник Никола Антич (80).

Это третья победа «горняков» в Кубке Белоруссии. Ранее они побеждали в 2004 и 2014 году.

Отметим, что «Шахтер» тренирует российский специалист Сергей Ташуев.

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