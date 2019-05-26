Владимир Федотов: Будущее в «Оренбурге» зависит не от меня

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог сезона, а также поразмышлял о своем будущем.
«Будем садиться, разговаривать. Не от меня же зависит. Я остаюсь. Вы рады, а, может быть, кто-то не рад. Здесь не я решаю, у нас есть руководство, которое принимает решение. Я не люблю скакать, не люблю бегать, это для меня непросто. Новый коллектив, новая адаптация – нужно привыкать, нужно людей, которые тебя окружают, обращать в «свою веру». Это грандиозный труд. Здесь мы в начале пути, и хотелось бы продолжить это поступательное движение всем вместе», - приводит слова Федотова пресс-служба клуба.
Федотов тренирует «Оренбург» с августа 2017 года. Под его руководством клуб вышел в премьер-лигу.
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