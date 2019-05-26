Матчи «Краснодара» в РПЛ посетили 377 999 зрителей - Советский спорт
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26 мая 2019 20:06Футбол

Матчи «Краснодара» в РПЛ посетили 377 999 зрителей

На домашние матчи «Краснодара» приходило более 25 000 человек.

«Краснодар» на своем официальном сайте опубликовал итоги сезона-2018/19.

Все 15 домашних матчей «быков» в чемпионате России посетили 377 999 зрителей (25 199 в среднем), что на 2518 человек больше предыдущего клубного рекорда.

С учетом всех матчей на стадион «Краснодар» в минувшем сезоне пришло 527 218 болельщиков.

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