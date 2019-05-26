Матчи «Краснодара» в РПЛ посетили 377 999 зрителей

«Краснодар» на своем официальном сайте опубликовал итоги сезона-2018/19.
Все 15 домашних матчей «быков» в чемпионате России посетили 377 999 зрителей (25 199 в среднем), что на 2518 человек больше предыдущего клубного рекорда.
С учетом всех матчей на стадион «Краснодар» в минувшем сезоне пришло 527 218 болельщиков.
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