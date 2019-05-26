Андрей Тихонов: Переживаю за Кононова, хочу, чтобы он продолжил работать в «Спартаке» - Советский спорт
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26 мая 2019 20:15Футбол

Андрей Тихонов: Переживаю за Кононова, хочу, чтобы он продолжил работать в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов хотел, чтобы главный тренер красно-белых Олег Кононов продолжил свою работу с командой.

- «Спартак» упустил четвертую строчку? Считаю, что состав, которым команда играет сейчас, рассчитан на 5-6 место. Многие возразят, но там нет половины чемпионского состава. Большая разница, как они играли год назад и сейчас.

Очень переживаю за Олега Кононова. Хочу, чтобы он продолжил работать в «Спартаке». Я с ним работал, знаю, какой он человек. Если что-то не получается, значит, в команде что-то не так, - рассказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в заключительном туре «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) и не смог удержаться в турнирной таблице РПЛ на четвертой строчке, гарантирующей участие в групповой стадии Лиги Европы.

Таким образом, следующий сезон еврокубков красно-белые начнут с третьего отборочного раунда.

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